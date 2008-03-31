Ющенко требует от коалиции выполнить соглашение

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от представителей коалиции неуклонного выполнения коалиционного соглашения, в том числе в части принятия законов, предусмотренных этим документом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА, информируя об итогах встречи Президента Украины с депутатами фракции "Наша Украина – Народная самооборона".

По словам И.ВАННИКОВОЙ, во время встречи В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что неуклонное выполнение коалиционного соглашения фракциями большинства будет свидетельствовать о настоящем духе партнерства и эффективности коалиции.

Глава государства отметил, что принятия ожидают законопроекты, предусмотренные коалиционным соглашением.

Как сообщалось, соглашением о создании Коалиции демократических сил в парламенте VI созыва предусмотрена необходимость принятия 12 законопроектов, в частности, о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены неприкосновенности народных депутатов Украины); о внесении изменений в Закон Украины «О статусе народного депутата Украины» (относительно отмены неприкосновенности народных депутатов Украины, а также отмены льгот и компенсаций для народных депутатов Украины); о Кабинете Министров Украины; об оппозиции; об императивном мандате; о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно назначения внеочередных выборов в Киевский городской совет и Киевского городского председателя).