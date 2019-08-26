У Порошенко рассказали о четко увиденном "прообразе новой коалиции"

Артур Герасимов считает, что это будут партии "Слуга народа", "Голос" и "Батькивщина".

В партии "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко рассказали о "прообразе новой коалиции" в будущей Верховной Раде Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам после заседания подгруппы Подготовительной депутатской группы сказал новоизбранный депутат от "Европейской солидарности" Артур Герасимов.

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"Сегодня мы увидели, если честно, прообраз новой коалиции. И мы сейчас четко видим, что это будет "Слуга народа", как на меня, "Голос" и "Батькивщина". Почему? Потому что одно дело — это политические заявления во время эфиров, а другое дело — это когда конкретными шагами подтверждаются или не подтверждаются определенные действия", - отметил он.

Герасимов добавил, что сегодня, когда "распределялись монобольшиством должности среди различных фракций, в том числе, оппозиционных, мы увидели, что некоторые из них совсем не оппозиционные".

"Видим, что идет тесное сотрудничество и перераспределение мнений и всего прочего между "Слугой народа", "Голосом" и "Батькивщиной". И сегодня мы увидели это в принятых предварительных решениях", - отметил парламентарий.

Кроме того, он добавил, что завтра на заседании Подготовительной депутатской группы за эти предыдущие решения будет проходить уже окончательное голосование.