Украинским экспертам отказали в общении с экипажем китайского судна

Представители украинской делегации 30 марта осмотрели китайское судно "Яохай", в результате столкновения с которым затонуло украинское судно «Нафтогаз-67».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины. (Украинская делегация во главе с первым заместителем министра транспорта и связи Василием ШЕВЧЕНКО, который назначен заместителем председателя правительственной комиссии по расследованию причин аварии, прибыла в Гонконг 25 марта – УНИАН).

Вместе с тем, украинским экспертам было отказано в общении с капитаном и членами экипажа китайского судна, а также предоставлении необходимой документации этого судна. “Сейчас мы сотрудничаем с морской администрацией Гонконга, чтобы решить этот вопрос”, - сообщил В.ШЕВЧЕНКО.

Он отметил, что поисково-спасательные работы на месте аварии украинского судна “Нафтогаз-67” продолжаются. “Погружения водолазов ведутся постоянно - как днем, так и ночью, - сказал он. - Сейчас рассматривается вариант обследования машинного отделения”. Представители украинской группы экспертов постоянно находятся на плавучем кране, где имеют возможность наблюдать за ходом спасательных работ и принимать участие в операции в качестве наблюдателей-консультантов.

Как сообщал УНИАН, 22 марта в Гонконгском проливе столкнулись украинское судно «Нафтогаз-67» и крупнотоннажный китайский сухогруз «Яохай».

Украинское судно, получив четырехметровую пробоину, затонуло в течение нескольких минут. На его борту находились 25 человек. Шестерых граждан Украины и одного гражданина Китая удалось спасти. Позже были подняты на поверхность тела трех погибших моряков. Остальных 15 членов экипажа - граждан Украины пока найти не удалось.