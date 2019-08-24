«Большая работа»: Москалькова о своем внезапном визите в Киев

23 августа стало известно, что русский омбудсмен Татьяна Москалькова прибыла в Киев.

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что прибыла в Киев для проведения«большой и серьезной работы».

Об этом сообщает РБК.

«Мы сегодня проводим большую и серьезную работу, которая обязательно будет предана гласности и сообщена журналистам. Только чуть-чуть терпения», — сказала омбудсмен в комментарии российскому журналисту.

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23 августа стало известно, что Татьяна Москалькова прибыла в Киев. Визит омбудсмена продлится один день.

Ее визит в Украину сопровождается сообщениями о возможном обмене удерживаемыми лицами. По данным РБК, Киев и Москва договорились об обмене по формуле 33 на 33.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что первые результаты по вопросу обмена удерживаемых лиц между Украиной и Россией будут уже в ближайшие дни.