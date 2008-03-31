В БЮТ оценили процессы в НУ-НС: перемелется, мука будет

Фракция БЮТ в парламенте сегодня самая сплоченная, заявляет народный депутат Украины, член политбюро партии ВО "Батькивщина" Геннадий ЗАДЫРКО.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Донецке. "Наши ряды самые сплоченные, вы видите это по результатам голосования", - сказал народный депутат. И добавил: "Мы голосуем так, как решила фракция - все 156 депутатов Верховной Рады от Блока Юлии Тимошенко едины в своем порыве сделать преобразования, добиться положительных результатов и создать все условия для эффективной работы правительства".

Отвечая на вопрос, есть ли сегодня какие-то разногласия между БЮТ и НУ-НС в Верховной раде, Г. ЗАДЫРКО сказал, что особых разногласий нет. "То, что касается блока "Наша Украина - Народная самооборона", думаю, что с моей стороны комментировать что-то было бы неправильно. У нас есть такие голосования, где у нас и 400 голосов в парламенте, - отметил депутат, - Я могу сказать: коалиция существует, изменения в бюджет мы проголосуем, программу правительства мы проголосуем, в этом нет никакого сомнения". Г.ЗАДЫРКО пояснил: "То, что там внутри "Нашей Украины - Народная самообороны", это очевидно, есть какие-то дискуссии, я считаю, что это нормальный процесс, демократический процесс. Я думаю, что все перемелется, мука будет".

Обобщая внутрипартийные процессы, которые происходят сегодня в парламенте, Г.ЗАДЫРКО сказал: "Можно говорить и о каких-то расколах в Партии регионов, но это будет неверно - БОГАТЫРЕВА там, БОГАТЫРЕВА здесь, кто-то приезжает на съезд, кто-то не приезжает на съезд... Идут нормальные демократические процессы, и к этому нужно спокойно относиться".