Омельченко обещает подумать о мэрском кресле послезавтра

Народный депутат от НУ-НС, бывший городской председатель Киева Александр ОМЕЛЬЧЕНКО еще не принял решения, будет ли он баллотироваться на должность мэра столицы.

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

А.ОМЕЛЬЧЕНКО подчеркнул, что не будет принимать решения до 2 апреля. «Завтра 1 апреля, поэтому я не буду принимать решение, чтобы это не выглядело как шутка, а 2 апреля буду думать», - сказал А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

На вопрос, не исключает ли он для себя возможность баллотироваться на должность Киевского городского председателя, А.ОМЕЛЬЧЕНКО ответил: «Такую возможность должны не исключать киевляне».

Вместе с тем, по данным некоторых СМИ, А.ОМЕЛЬЧЕНКО намерен возглавить избирательный список политической силы, которая пока не названа, для участия в выборах депутатов Киевского горсовета.

В частности, как пишет сегодня газета «Коммерсант-Украина» со ссылкой на министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, для участия во внеочередных выборах депутатов Киевсовета экс-мэр Киева и народный депутат А.ОМЕЛЬЧЕНКО создаст собственный политический проект. "На выборах депутатов Киевсовета Александр ОМЕЛЬЧЕНКО будет выдвигать свой блок или свою партию", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.