Симоненко обещает Бушу «очень горячий прием»

Коммунистическая партия Украины проведет на этой неделе в Киеве ряд массовых мероприятий против вступления Украины в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на открытии пресс-центра КПУ лидер этой партии Петр СИМОНЕНКО.

«Сегодня Компартия вместе с другими политическими силами начинает Всеукраинскую акцию протеста, которая завершает все те предыдущие акции, которые проводились с начала этого года, в прошлом году против вступления Украины в НАТО. И центральным событием будет митинг на Майдане Незалежности сегодня в 14.00», - сказал П.СИМОНЕНКО.

К акции планируется привлечь более 10 тыс. граждан страны. “Майдан позволяет обеспечить участие в таких массовых мероприятиях где-то десять тысяч. На нашем мероприятии точно будет более 10 тысяч, и вся площадь будет занята”, - сказал лидер КПУ.

По его словам, акции протеста в Киеве согласились поддержать уже 8 партий.

Как сообщил П.СИМОНЕНКО, уже сейчас на Майдане Незалежности работает палаточный информационный городок, где на протяжении недели будет происходить обмен мыслями относительно НАТО. «Это будет место, где мы сможем услышать голос собственного народа и услышать настроения в отношении того, как относятся наши граждане к той политике, которую проводит официальный Киев», - отметил П.СИМОНЕНКО.

Он не уточнил, какие именно мероприятия запланированы на ближайшие дни, однако выразил уверенность, что «ряд акций будет способствовать расширению и формированию реального представления у граждан Украины последствий втягивания Украины в НАТО». Кроме того, по словам лидера КПУ, акции также посвящены протесту «против той агрессивной политики, которую проводит США, втягивая Украину в НАТО».

«Мы будем протестовать и против того, что распоряжением Президента практически начался этап втягивания Украины в военные операции относительно событий в Афганистане», - подчеркнул П.СИМОНЕНКО.

“Германия отказывается принимать участие в военных операциях на юге Афганистана. Она оставляет свой военный контингент лишь в спокойных регионах, в центре, а там, где льется кровь и гибнут сегодня представители стран НАТО, Германия отказывается принимать участие. И практически будет происходить замена этого контингента украинским, который будет брошен как пушечное мясо в пламя очередного кризиса”, - сказал П.СИМОНЕНКО.

Относительно того, что именно будет предпринимать КПУ в связи с приездом в Киев Президента США Джорджа БУША, он сказал: “Я не хотел бы сейчас детализировать некоторые акции, которые будут проведены во время пребывания БУША, одно только могу сказать, что мы ему устроим очень теплый прием”.

Лидер КПУ сообщил, что в Украину уже прилетели около 800 американцев, которые сопровождают визит Президента США в Украину, и в основном это представители службы безопасности.

По его мнению, “особые меры” безопасности реально могут нести угрозу жизни гражданам Украины. “Осуществляется поквартирный обход неграми наших граждан с предупреждениями о том, что всякое шевеление занавесок и попытки выглянуть, если плохое зрение, из окна в очках, может привести к тому, что снайперы будут на поражение стрелять, обеспечивая безопасность Президента США”, - сказал П.СИМОНЕНКО, ссылаясь на телефонные звонки киевлян в центральный офис КПУ.

“Я убежден, что эти акции покажут Европе и тем, кто не живет по двойным стандартам, что на самом деле в Украине совсем другая ситуация. И Президент, и другие, кто подписывал письма, они оторваны от воли наших граждан и не являются выразителями их воли. Таким образом, мы будет все делать, чтоб до того решения, которое может быть принято на саммите в Бухаресте, вся Европа увидела, что Украина против вступления в НАТО”, - подчеркнул П.СИМОНЕНКО.