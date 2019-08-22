Джонсон заверил Зеленского, что Великобритания выступит против восстановления России в G7

Глава британского правительства поздравил Зеленского с предстоящим Днем Независимости Украины и пожелал успехов и процветания народу Украины.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время телефонного разговора пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Великобританию с официальным визитом.

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

«Премьер-министр Борис Джонсон пригласил президента Украины посетить Великобританию с официальным визитом», - говорится в сообщении.

Кроме того, глава британского правительства также поздравил Зеленского с предстоящим Днем Независимости Украины и пожелал успехов и процветания народу Украины.

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Также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время телефонного разговора заверил президента Украины Владимира Зеленского в том, что во время саммита G7 во Франции подтвердит позицию о невозможности возвращения РФ в «Большую семерку», пока продолжается оккупация Крыма и невыполнение ею Минских соглашений.

Во время разговора была подчеркнута невозможность восстановления членства РФ в G7, пока Россия систематически нарушает нормы международного права и подрывает европейскую и мировую безопасность.

Собеседники согласились, что в условиях агрессии РФ, которая проходит в Украине, оккупации Крыма и невыполнения Россией Минских договоренностей невозможно говорить о возвращении РФ на международную площадку, где решаются глобальные проблемы.

Зеленский получил заверения, что такая четкая позиция будет продемонстрирована в ходе очередного саммита «Большой Семерки», который состоится 24-26 августа во Франции.

Как сообщал УНИАН, в группу семи высокоразвитых стран мира входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада. Россия была исключена из «Большой восьмерки» в 2014 году после аннексии Крыма.

С тех пор представители западных стран неоднократно заявляли, что восстановление участия РФ связано с «крымским вопросом» и соблюдением Россией Минских соглашений, которые предусматривают прекращение конфликта на Донбассе.

20 августа 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что «безусловно» поддержал возвращение России в группу.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон считает, что такой шаг возможен после урегулирования кризиса в Украине.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что причины исключения России из «Большой восьмерки» не устранены, поэтому говорить о возвращении к этому формату преждевременно.