Костусев обвинил Винского в ”дремучей некомпетентности”

Председатель Антимонопольного комитета Украины Алексей КОСТУСЕВ обвиняет министра транспорта и связи Иосифа ВИНСКОГО в нежелании устранять ручной контроль над отраслью транспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

По мнению главы АМК, такие выводы он сделал в связи с блокированием Минтранссвязи принятия решения о создании Национальной комиссии регулирования транспорта.

«К сожалению, в качестве противодействия созданию Нацкомиссии используются открытые письма к руководителям государства, в которых дается, в том числе, и политическая оценка созданию независимого регулятора в отрасли транспорта, даются ссылки на договоренности, достигнутые в рамках коалиционного соглашения», - отметил он.

По данным А.КОСТУСЕВА, существует соответствующее письмо И.ВИНСКОГО от 21 марта. «Думаю, что большинство из тех, кто читал послание И.ВИНСКОГО от 21 марта, согласятся с тем, что в нем, по сути, нет никаких аргументов. Зато невооруженным глазом видно нежелание устранять ручной контроль над отраслью», - сказал глава АМК.

При этом он отметил, что выводы в письме некомпетентны. «Некоторые вещи из письма господина И.ВИНСКОГО просто поражают своей дремучей некомпетентностью. К примеру, вывод о том, что железная дорога работает чуть ли не в состоянии конкуренции и не является монополией», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 20 марта министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ заявил, что он выступает категорически против создания Национальной комиссии по вопросам регулирования транспорта.

«Категорически против нее сегодня - до того, пока мы не завершим реформирование сферы транспорта, а оно не проводилось», - отметил он.

По словам министра, поскольку сегодня транспортная отрасль «находится в ужасном состоянии, механизм должен быть противоположный – не регулирование, а ввод рыночных механизмов формирования тарифов».

Как отметил министр, тарифная политика - это также элемент государственной политики. «Этой политикой занимается министерство, и этого достаточно», - считает он.

Ранее заместитель генерального директора «Укрзализныци» Виктор ЧЕРНЫЙ заявлял, что «Укрзализныця» тоже не видит необходимости в создании Национальной комиссии по вопросам регулирования транспорта (НКРТ).

Напомним, Министерство экономики обнародовало проект закона Украины “О Национальной комиссии регулирования транспорта Украины” (НКРТ).

Документ разработан по поручению премьер-министра Украины от 6 февраля 2008 года.

Образование НКРТ, по мнению Минэкономики, должно стать действенным рычагом обеспечения усиления эффективности государственного регулирования деятельности на рынках естественных монополий и смежных рынках в отрасли транспорта, в частности в вопросах формирования ценовой (тарифной) политики.

Целью законопроекта является обеспечение эффективности функционирования рынков транспортных услуг на основе сбалансирования интересов общества, субъектов естественных монополий и потребителей транспортных услуг.