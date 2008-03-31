Тарасюк упрекает российский МИД за дипломатическую несдержанность

Народный депутат от фракции “Наша Украина – Народная Самооборона”, председатель Комитета ВР по вопросам европейской интеграции Борис ТАРАСЮК критикует заявление российского МИД относительно стремления Украины присоединиться к Плану действий относительно членства в НАТО на Бухарестском саммите Североатлантического альянса.

Об этом он заявил в интервью официальному сайту блока НУ-НС, комментируя заявления главы МИД России Сергея ЛАВРОВА о курсе США на искусственное, форсировано быстрое втягивание Украины и Грузии в НАТО и серьезные последствия для отношений России с США и с НАТО, как организацией, в случае перехода в практическую плоскость вопроса о членстве Украины и Грузии в НАТО.

“Заявление Российского МИД с дипломатической точки зрения является не сдержанным, в нем содержатся завуалированные угрозы. Почему-то таких заявлений со стороны России мы не слышали 19 июня 2003 года, когда на законодательном уровне, конституционным большинством Верховная Рада приняла Закон “О принципах национальной безопасности”, который предусматривал вступление в НАТО. Тот же Сергей ЛАВРОВ тогда возглавлял Министерство иностранных дел”, - отметил Б.ТАРАСЮК.

По его словам, никто Украину или Грузию не втягивает в НАТО, тем более США. “США заняли положительную позицию относительно желания Украины и Грузии присоединиться к ПДЧ”, - отметил депутат.

По словам Б.ТАРАСЮКА, “очень странной выглядит нынешняя позиция Москвы и Партии регионов, которая голосовала за вступление в НАТО, а теперь вдруг изменила свою позицию”. По мнению депутата, изменения в позиции Москвы и Партии регионов "не случайны”.

При этом Б.ТАРАСЮК подчеркнул, что не дело России определять, каковым является мнение населения Украины. “Население Украины путем выборов определяет, какую власть ему иметь, поэтому нельзя фактически искажать ситуацию в Украине и говорить о том, что игнорируется мнение населения”, - добавил он.

По словам Б.ТАРАСЮКА, в данном случае власть действует в соответствии с мандатом, который дан ей в результате демократических выборов и отображает настроения населения.

Кроме того, депутат отметил, что сегодня речь идет не о вступлении в НАТО, а о документе, который будет предоставлять возможность осуществлять соответствующие реформы в направлении к вступлению в Альянс. “Решение о вступлении в НАТО еще никем не принималось, оно будет приниматься на Всеукраинском референдуме” - отметил Б.ТАРАСЮК.

Как сообщал УНИАН, в интервью газете «Известия» министр иностранных дел Российской Федерации С.ЛАВРОВ заявил, что США все активнее внедряются в постсоветское пространство: «Украина, Грузия - яркие примеры. Если Украину и Грузию втянут в НАТО, это приведет к существенному негативному геополитическому сдвигу».