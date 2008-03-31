Ехануров: Украина никогда не нацелит свои ракеты на Россию

13:32, 31 марта 2008
Политика
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Министр о двойных стандартах

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ заявляет, что Россия использует двойные стандарты, критикуя желание Украины сотрудничать с НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал сегодня на брифинге в Киеве, подводя итоги работы руководства оборонного ведомства за 100 дней.

«Относительно сотрудничества Российской Федерации, я хотел бы повторить, что есть два стандарта: это стандарт, который Российская Федерация выбрала для себя, – очень высокий стандарт сотрудничества; и второй - для других, то есть для нас», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Он отметил, что «этот стандарт включает в себя сотрудничество на уровне, вдвое меньше".

По словам министра, Украине еще очень много надо сделать, чтобы достичь хотя бы двух третей того, что сделала РФ в сотрудничестве с Альянсом. Это, в первую очередь, касается сотрудничества в военно-технической сфере и обмене военными новинками, сказал Ю.ЕХАНУРОВ «Что разрешено мне, не разрешено всем остальным», - сказал министр, комментируя позицию РФ по этому поводу. Ю.ЕХАНУРОВ подчеркнул, что выступает за равноправное партнерство и уважение друг к другу.

Кроме того, Ю.ЕХАНУРОВ выразил убеждение, что сотрудничество оборонно-промышленных комплексов Украины и России, в первую очередь, будет зависеть от готовности предприятий, а не от политической составляющей. В частности, он выразил надежду, что совместно две страны завершат проект Ан-70.

По убеждению министра, есть целый перечень вооружений и военной техники, при производстве которых две страны будут вынуждены сотрудничать на протяжении многих лет.

«Я не вижу никаких проблем в том, что заглохнет сотрудничество», - отметил Ю.ЕХАНУРОВ.

Министр отметил, что на сегодня РФ имеет одни из лучших отношений со странами-членами Альянса – Германией, Францией и др.

Кроме того, он заметил, что маловероятно, что в ближайшее время РФ будет представлять угрозу национальной безопасности Украины. «Какая бы ни была стратегическая целесообразность, Украина никогда не нацелит свои ракеты на Россию», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ, отвечая на вопрос российского журналиста относительно возможных угроз со стороны России.

Он в который раз отметил, что в соответствии с Конституцией Украины, на ее территории не будут размещены никакие иностранные военные базы. При этом министр отметил, что исключение сделано только до 2017 года для Черноморского флота РФ.

 

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