Российский депутат придумал опасность для могилы генерала Ватутина в Киеве

Партия «Справедливая Россия» распространила заявление своего лидера Сергея Миронова - он считает, что праху советского генерала Николая Ватутина, который похоронен в Мариинском парке в Киеве, грозит опасность, пишет Радио Свобода.

Он сделал это заявление, несмотря на то, что украинские чиновники на разных уровнях неоднократно заявляли, что никаких планов по переносу могилы и памятника советскому генералу, который принимал участие в освобождении Киева от нацистов, новая власть не имеет.

Тем временем в интервью Русской редакции Радио Свобода Елена Ватутина, дочь советского генерала, которая живет в Праге, на вопрос о том, она думает, что памятнику генералу Ватутину что-то в Киеве грозит - ответила, что ее вообще не интересует памятник ее отцу.

«Меня абсолютно не интересует памятник. Я вам это откровенно скажу. Это - не памятник, а монстр какой-то. Ничего общего с генералом Ватутиным у этого памятника нет», - сказала Елена Ватутина.

Читайте такжеПорошенко назвал Сталина и Гитлера виновниками Второй мировой войныОна назвала другую причину обращения семьи Ватутина к российской власти с просьбой перенести прах генерала - по ее словам, семья генерала хотела похоронить в Москве, еще когда он погиб, но этого не дал сделать Никита Хрущев.

"У Хрущева было много всяких разных отговорок, что, мол, Киев освобождал, и всякие такие глупости. Мы приняли такое решение, потому что ни я, ни мои дети и внуки и правнуки ездить в Киев не будут", - заявила дочь Ватутина.

Профессор, доктор исторических наук, руководитель отдела Второй мировой войны Института истории Александр Лысенко напомнил, что попытки манипулировать памятью Ватутина делали украинские коммунисты еще несколько лет назад, когда требовали якобы «восстановить» слова на постаменте о том, что Ватутин погиб от рук украинских националистов, но ничего подобного на постаменте написано никогда не было, и он сохраняется в своем первоначальном виде до сих пор.