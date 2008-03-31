Кличко регистрируется кандидатом в мэры Киева

Виталий КЛИЧКО подал заявление на регистрацию кандидатом на должность городского председателя г. Киева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Блока Виталия Кличко.

При этом В.КЛИЧКО выразил убеждение, что коалиция выдвинет единую кандидатуру на должность Киевского городского председателя. На брифинге после подачи документов в Территориальную избирательную комиссию В.КЛИЧКО отметил: «Переговорный процесс продолжается, и я уверен, что демократические силы поддержат кандидатуру, которая пользуется наибольшим рейтингом доверия у киевлян».

Он заметил, что Блок Виталия Кличко будет принимать участие в выборах в Киевский горсовета и что до конца этой недели будет обнародован формат участия в них и избирательный список. «В эту политическую силу войдут те партии и персоналии, которые не запятнали себя сотрудничеством с преступной властью в Киеве», - подчеркнул В.КЛИЧКО.