Кабмин назначил Игоря Павловского заместителем министра обороны



Соответствующее распоряжение №305-р от 8 апреля опубликовано сегодня на сайте правительства.

Справка УНИАН. Генерал-майор Игорь Павловский, 1964 г.р., окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (в 1988 году), Национальную академию обороны Украины (в 1997 году) и Национальный университет обороны Украины (в 2010 году).

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Проходил службу на должностях от командира взвода до заместителя командующего войсками Южного оперативного командования.

В 1992-1993 гг. в составе 240-го отдельного батальона выполнял миротворческую миссию на территории бывшей Югославии.

Приказом министра обороны Украины от 2 июля 2012 был назначен на должность начальника штаба - первого заместителя командира 8-го армейского корпуса.