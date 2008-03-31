У Ющенко ждут только положительного ответа от НАТО

В Секретариате Президента считают, что Украина будет иметь достаточно аргументов, чтобы получить приглашение присоединиться к Плану действий относительно членства в НАТО на заседании Ероатлантического совета 3 апреля в Бухаресте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сказал заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ЧАЛЫЙ.

«Мы исходим из того, что будет достаточно аргументов и у Украины, и у наших стратегических партнеров, чтобы убедить страны, которые еще имеют определенные сомнения, относительно предоставления Украине ПДЧ во время Бухарестского саммита, что эти аргументы победят, и 3 апреля мы получим положительный ответ», - сказал он.

А.ЧАЛЫЙ сообщил, что на сегодня достигнуты договоренности о том, что окончательное решение о присоединении Украины к ПДЧ будет рассматриваться во время заседания Евроатлантического совета 3 апреля в Бухаресте.

Он отметил, что позиция Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО относительно присоединения к ПДЧ остается неизменной. «Наша позиция четкая, и мы ожидаем положительного ответа на наш запрос на присоединение к ПДЧ», - сказал заместитель главы Секретариата Президента.