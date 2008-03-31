Ехануров будет охранять Буша вертолетами?
13:09, 31 марта 2008Политика
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Минобороны приобщилось к мерам безопасности
Министерство обороны осуществило ряд мер для обеспечения безопасности во время визита Президента США Джорджа БУША в Украину.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ на брифинге в Киеве сегодня, подводя итоги работы оборонного ведомства за 100 дней.
«Мы также выполняем ряд функций – они, в основном, связаны с предоставлением воздушных коридоров, а также с повышенной готовностью наших Воздушных Сил», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ, добавив, что основные усилия по обеспечению безопасности осуществляет Государственная служба охраны.
По словам министра, для обеспечения безопасности визита также был передислоцирован ряд военных вертолетов.
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