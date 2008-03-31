Кличко проигрывает Черновецкому 11,3 процента? (соцопрос)

Если бы выборы столичного председателя проходили в ближайшую неделю, то на них победил бы действующий мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты социологического исследования, проведенного с 24 по 30 марта ОО «Центр общественных исследований «Украинский меридиан».

В частности, согласно данным опроса, за Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО готовы отдать голоса 32% тех, кто намерен принять участие в выборах 25 мая.

Как сообщил эксперт Центра Сергей КУЗКА, за ближайшего конкурента Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, депутата Киевсовета Виталия КЛИЧКО планируют проголосовать 20,7% киевлян. Замыкает тройку лидеров депутат Верховной Рады от блока «Наша Украина – Народная самооборона» Николай КАТЕРИНЧУК с 10,1%.

Дальше, как показывают результаты опроса, претенденты на кресло городского председателя расположились в такой последовательности: министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО - 5,4%, депутат Верховной Рады от БЮТ Николай ТОМЕНКО - 4,3%, депутат Верховной Рады от БЮТ Михаил ПОЖИВАНОВ - 1,7%, председатель Шевченковской РГА столицы Виктор ПИЛИПИШИН - 1,3%.

Остальные кандидаты получили меньше одного процента голосов киевлян. Против всех будут голосовать 6,6% киевлян, не определились с выбором 14,3% тех, кто планирует принять участие в голосовании.

Несмотря на в целом негативное отношение киевлян к выборам, активность в день голосования преполагается на достаточно высоком уровне – 70,6%, что превышает явку во время последних внеочередных выборов в Верховную Раду Украины 30 сентября, отметил эксперт.

В то же время, по словам С.КУЗКИ, результаты опроса не учитывают возможного участия в выборах кандидата от БЮТ, которого поддержит Юлия ТИМОШЕНКО, в частности Александра ТУРЧИНОВА.

С.КУЗКА подчеркнул, что приведенные данные свидетельствуют о сохранении основными кандидатами на должность городского председателя своего электорального ядра, завоеванного в ходе выборов 2006 года. Это дает основания говорить об относительном постоянстве симпатий киевлян. Кроме этого, расположение к Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ продиктовано определенными успехами мэра и соответствующего блока в развитии города и негативным отношением киевлян к бесконечным политическим баталиям.

В то же время, по словам эксперта, самая ожесточенная борьба ожидается на выборах в Киевсовет, ведь все политические силы будут пытаться сохранить и увеличить свое численное представительство и сформировать большинство.

Как отметил С.КУЗКА, ситуация с выборами в Киевсовет выглядит следующим образом. Возглавляет гонку БЮТ - 28,7%. Следом за ним идет Блок Леонида Черновецкого - 19,1%, Блок Кличко - 10,8%, Партия регионов - 7,2%, «Наша Украина» - 6,9%, Блок Литвина - 4,3%, СПУ - 2,4%, Гражданский актив Киева - 1,1%, КПУ - 0,8%. Не определились с выбором - 12,7%, против всех - 4,2%.

В опросе по методу прямого интервью приняли участие 900 киевлян. Погрешность составляет не более 2,2%.