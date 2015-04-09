Рада решила вопрос с зарплатой милиционеров, которые оказались в плену боевиков

Как передает корреспондент УНИАН, «за» данное решение проголосовали 236 из 309 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

За работниками милиции, захваченными в плен или заложниками, или признанными в установленном законом порядке безвестно отсутствующими, сохранятся денежное и другие виды довольствия. Их семьям ежемесячно выплачивается денежное довольствия, в том числе дополнительные и другие виды денежного обеспечения, в размерах, установленных работнику милиции в день захвата его в плен или заложником, или признании в установленном законом порядке безвестно отсутствующим.

Денежное довольствие выплачивается таким членам семей работников милиции:

жене (мужу), а в случае ее (его) отсутствия - совершеннолетним детям, которые постоянно, преимущественно или временно проживают вместе с ней (ним), или законным представителям (опекунам, попечителям) или усыновителям несовершеннолетних детей (инвалидов с детства - независимо от возраста), а также лицам, находящимся на иждивении сотрудников милиции, или родителям работников милиции равными долями, если работники милиции не состоят в браке и не имеют детей.

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Выплата денежного довольствия этим членам семей осуществляется до полного выяснения обстоятельств захвата работников милиции в плен или заложниками, или их освобождения или признания в установленном законом порядке безвестно отсутствующими или объявления умершими.

Во всех случаях выплата денежного довольствия осуществляется не более чем до дня исключения работника милиции из кадров Министерства внутренних дел Украины в установленном порядке.

В случае индексации денежного обеспечения работников милиции денежное обеспечение членам семей работников милиции, захваченных в плен или заложниками, а также признанных в установленном законом порядке безвестно отсутствующими выплачивается с учетом такой индексации.

Действие закона распространяется на лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Украины, которые до вступления в силу закона в связи с выполнением служебных обязанностей находились на территории проведения антитеррористической операции и были захвачены в плен или заложниками, или признаны в установленном законом порядке безвестно отсутствующими.