Путин заявил, что альтернативы «нормандскому формату» не существует

По словам президента РФ, «есть ряд вопросов, о которых необходимо договориться».

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявляет, что любая встреча в «нормандском формате» должна приводить к конкретным результатам.

Как сообщает сайт Кремля, об этом Путин сказал во время совместного с президентом Франции Эммануэлем Макроном общения с прессой в Борм-ле-Мимоза, на юге Франции.

«Что касается «нормандского формата». Я действительно считал и сейчас считаю, что любая встреча, в том числе и встреча в «нормандском формате», должна приводить к конкретным результатам. И, на мой взгляд, нужно добиваться того, о чём мы договаривались раньше, безусловно, добиваться, идти к этой цели», - повторил Путин.

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«Ну, например, мы в своё время, в 2016 году, пошли на значительный компромисс, когда фактически видоизменили имплементацию закона об особом статусе Донбасса. Тогда бывший президент Порошенко настаивал на том, чтобы это было изменено. Нынешний президент, а тогда министр иностранных дел Федеративной Республики Германия господин Штайнмайер, сделал компромиссное предложение. Мы с этим согласились, мы пошли на этот компромисс, чтобы закон об особом статусе Донбасса был имплементирован на временной основе в день голосования, а на постоянной основе – после подведения итогов и подтверждения результатов соответствующими структурами ОБСЕ. Ну так надо это сделать в конце концов, надо как-то это оформить», - сказал президент РФ.

"То же самое касается некоторых других вопросов, например, вопроса, связанного с амнистией, и так далее. Есть ряд вопросов, о которых мы должны договориться. Мы, мне кажется, сегодня пообсуждаем эту тему, должны это сделать обязательно. Но, по моему мнению, альтернативы «нормандскому формату» не существует и, безусловно, мы будем его поддерживать», - добавил Путин.