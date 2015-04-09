Украине на нацбезопасность необходимо более 80 миллиардов гривень - Турчинов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время презентации стратегии национальной безопасности Украины сроком до 2020 года.

"С начала 2015 года в Вооруженные силы Украины было поставлено более 50 новых, я подчеркиваю, образцов вооружения и военной техники. В этом году государственный оборонный заказ был поддержан Советом национальной безопасности и обороны и утвержден правительством в течение одного месяца с начала бюджетного года", - сказал Турчинов.

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По его словам, "раньше на это уходило как минимум полгода". "Мы добились увеличения потребностей национальной безопасности и обороны Украины до суммы, которая превышает 80 млрд грн", - сказал Турчинов.