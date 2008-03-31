Завтра Порошенко пойдет на допрос по ”делу Ющенко”

Председатель совета Нацбанка Петр Порошенко 1 апреля вызван на допрос в генпрокуратуру в деле об отравление президента Виктора Ющенко.

Об этом он заявил в эфире канала "1+1", сообщает его сайт.

"Меня вызовут в первый раз. 1 апреля на допрос в ГПУ. Я обязательно буду там", - сказал Порошенко.

Порошенко напомнил, что был с Ющенко на митинге в Чернигове, в день его отравления.

"Была встреча с многими тысячами людей. После этого президент даже не заехав к активу, который ждал его после митинга, собрался, сел в машину и уже с известными лицами направился на соответствующую встречу. После этого я не видел президента с 5 приблизительно до 11 числа", - вспомнил Порошенко.

"11 мы встретились с президентом – это было прямо перед его отлетом. И уже в Вене я видел – насколько тяжело президент выходил из того критического состояния, в которое он попал на протяжении этих 5 суток", - заявил он.

Комментируя работу в деле отравления Ющенко, Порошенко отметил, что "там есть определенная беспомощность и надо сформировать новую группу, которая попробует сделать новый толчок этого резонансного дела".

Как известно, Виктора Ющенко отравили 5 сентября 2004 года.

Украинская правда