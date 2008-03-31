Делегация Нафтогаза вылетела в Москву на переговоры о 2 миллиардах

Делегация НАК «Нафтогаз Украины» вылетела в Москву для продолжения переговоров с ОАО «Газпром» (Россия) относительно поставок газа в Украину.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

По словам собеседника агентства, в ходе переговоров планируется обсудить возможный проект договора с учетом изменений, внесенных украинской стороной после его доработки правительством.

В состав делегации, возглавляемой председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» Олегом ДУБИНОЙ, войдут также его первый заместитель Игорь ДИДЕНКО и заместитель Владимир ТРИКОЛИЧ.

Как сообщал УНИАН, 25 марта Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что Украина задолжала России 2 млрд. долл. за потребленный с начала года газ.

Президент также сообщил, что поручил правительству и премьер-министру безотлагательно сформировать директивы и отправить делегацию в Москву для переговоров, на которых, по его мнению, речь должна идти об объемах и условиях поставок газа в 2008 году.

Между тем премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО 27 марта заявила, что у НАК «Нафтогаз Украины» не существует долга за газ перед российским ОАО «Газпром» в сумме 2 млрд. долл.

Ранее Ю.ТИМОШЕНКО также заявляла, что НАК «Нафтогаз Украина» на переговорах с ОАО «Газпром» будет руководствоваться постановлением правительства от 19 марта 2008 года, которым с рядом поправок утверждено газовое соглашение от 12 марта.

Справка УНИАН. 12 марта ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали Соглашение о развитии отношений в газовой сфере. В соответствии с Соглашением, с марта по декабрь 2008 года в Украину будет поставлен газ центрально- и среднеазиатского происхождения в объеме не менее 49,8 млрд. куб. м по цене 179,5 долл. за тыс. куб. м. Покупателем газа на границе с Украиной будет НАК «Нафтогаз Украины».

При этом поставки среднеазиатского газа в январе-феврале в объеме 5,2 млрд. куб. м будут полностью оформлены и оплачены по контрактам «РосУкрЭнерго» и «УкрГаз-Энерго».

Дополнительно к объемам центрально- и среднеазиатского газа НАК «Нафтогаз Украины» оформит с «РосУкрЭнерго» контракт купли-продажи российского газа, поставленного в Украину в январе-феврале 2008 года по базовой цене 315 долл. за тыс. куб. м, расчеты по которому могут быть осуществлены путем возврата соответствующих объемов газа.

Кроме того, в соответствии с Соглашением, с 1 апреля 2008 года дочерняя или аффилированная компания ОАО «Газпром» ежегодно будет осуществлять прямые поставки газа промышленным потребителям Украины в объеме не менее 7,5 млрд. куб. м.

Раньше газ промышленным потребителям Украины поставляло совместное предприятие «Нафтогаза Украины» и «РосУкрЭнерго» - ЗАО «УкрГаз-Энерго».