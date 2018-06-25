Вехи недели: бенефис Тимошенко, гнев Ющенко и столичная неразбериха

Знающие люди говорят, что из ничего женщина может сделать прическу, салат и скандал. Юлия Тимошенко о весьма скромных успехах правительства за 100 дней своего пребывания в премьерском кресле рассказывала на протяжении трех дней разным аудиториям. Премьерский бенефис, по сути, проигнорировали Президент и спикер парламента. Не пришел на расширенное заседание Кабинета Министров и Виктор Янукович, не пожелавший стать мальчиком для битья. Впрочем, это не помешало Юлии Владимировне ловко сыпать цифрами, излучать оптимизм и уверенность в себе, доказывать сомневающимся, что в стране на всех парах продолжается «Украинский прорыв». Щекотливые темы – инфляция, газовые долги перед Россией, отсутствие утвержденной программы действий правительства – были заблаговременно отодвинуты на второй план. Родная для леди Ю партия «Батькивщина» даже разместила на ведущих телевизионных каналах рекламные ролики о том, что и как Юлия Владимировна «сказала – сделала». Трехдневное празднование, в конце концов, вывело из себя Президента, и Ющенко посоветовал правительственным чиновникам прекратить празднование и вернуться к реальной работе. Не забыл глава государства и строго указать давней соратнице на недопустимость сотрудничества со вчерашними политическими оппонентами. Видимо, реноме Виктора Медведчука, мелькающего в окружении премьера, для главы государства - достаточный повод для беспокойства.

Тимошенко тем временем умело использовала инспирированный интерес к правительству в собственных политических целях. Она заявила, что лично возглавит список БЮТ на выборах в Киевсовет. Это не только повышает шансы «бело-сердечных» на улучшение результата двухлетней давности, но и ставит крест на попытках выдвижения единого кандидата от демократической коалиции. Не для того Юлия Владимировна почти два месяца пыталась извлечь Леонида Черновецкого из уютного мэрского кабинета, чтобы делить с союзниками будущую, хотя и не очевидную пока, победу. По словам Александра Турчинова, лидер БЮТ планирует совмещать премьерские полномочия с мандатом депутата Киевсовета. Впрочем, на Банковой уже намекнули, что спешить с принятием закона о выборах столичного градоначальника в два тура особого смысла нет – вероятность появления президентского автографа под этим нормативным актом крайне низкая.

Поскольку вероятность выдвижения единого кандидата от демократических сил на столичных выборах близится к нулю, можно прогнозировать некоторые особенности киевской кампании. Во-первых, общее количество кандидатов в мэры, по всей видимости, оно будет исчисляться десятками – и реальные претенденты, и аматоры, и спойлеры. Во-вторых, основные политические силы постараются разделить радость победы с фаворитами. В-третьих, не очевиден не только результат будущего голосования, но и дата проведения выборов. Состояние отечественной судебной системы позволяет предположить многократный перенос дня голосования, из-за чего укороченная по определению избирательная кампания может превратиться в «бесконечный матч», результат которого опасно непредсказуем. Кстати, Киевсовет до выборов работать не будет, и БЮТ не удастся реализовать результаты своей последней столичной победы – замены 15 перебежчиков из фракции в столичном совете на новых депутатов.

Интересно отметить неожиданный выброс российских политтехнологических наработок в украинской политике. Не успела Юлия Тимошенко предстать в роли тягача для бютовского списка в Киевсовет и Александра Турчинова как кандидата в столичные мэры, как Виктор Ющенко взмыл в небо на боевом истребителе. Еще пара таких фокусов – и критиковать российских политиков украинским станет как-то неудобно.

Перманентный политический кризис породил активизацию процесса партийного строительства. Соратники Виктора Балоги без его непосредственного участия провели практически в подпольных условиях учредительный съезд партии «Единый Центр». Лидер нового проекта Игорь Криль заверил, что он будет поддерживать Виктора Ющенко, при этом не перетягивая его у других партий. Если честно, «единоцентристы» затерялись со своим первым после рожденья агуканьем в информационной шумихе вокруг первого правительственного юбилея.

Зато Юрий Луценко решил не торопиться, и пока только анонсирует свои амбиции на почве партстроительства. Со стороны выглядит довольно привлекательно: бывший полевой командир Майдана обеспокоен формированием БЮТ и Партией регионов двухпартийной системы, представляющей угрозу молодой украинской демократии. Эта ситуация заставляет Юрия Витальевича ускорить процесс создания на базе «Народной самообороны» политической партии, которая, по его словам, станет демократической альтернативой БЮТ. Луценко, по всей видимости, уже сейчас решил побеспокоиться о своем будущем, дабы не оказаться застигнутым врасплох изменением политических раскладов.

Словно сговорившись, представители России и стран НАТО целую неделю своими комментариями то стращали Украину "адекватными действиями" в случае присоединения к Альянсу, то обещали нашей стране расцвет демократии евроатлантического образца. Что ж – совсем скоро украинский и грузинский вопрос станут предметом обсуждения Бухарестского саммита НАТО, почетным гостем которого станет и уходящий российский президент Владимир Путин. Интересно, насколько успешным будет геополитический дембельский аккорд Владимира Владимировича?

Евгений Магда