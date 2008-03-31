Черновецкий считает, что Тимошенко украинцев доведет «до Африки»

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ считает, что политика правительства Юлии ТИМОШЕНКО "уже через полгода приведет Украину к краху, а жизнеобеспечение ее населения - к уровню Африки".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом мэр заявил, комментируя результаты деятельности правительства за первые 100 дней его работы.

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, «сто дней нового правительства ознаменовались поднятием цен на продукты питания и вещи первой необходимости почти в два разы, особенно в Киеве". Кроме того, считает мэр Киева, "в Кабинете министров отсутствует элементарный план работы на будущее».

Вместе с тем Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что положительным моментом в отдельных поступках премьер-министра он видит денежные выплаты некоторым категориям населения.

«В то же время, в некоторых поступках Юлии ТИМОШЕНКО я вижу позитивные вещи. И хоть они и имеют мотивирование ее собственного пиара, они, все же, допускают определенные выплаты отдельным категориям людей», - отметил Киевский городской председатель.

«В действительности, - отметил он дальше, - в Украине сегодня фактически нет премьер-министра, а есть, как и раньше, лидер политической партии, которая использует экономику для самопиара и здание правительства".

"Грустно, что правительство формируется из людей неизвестных населению, а главное - в своем большинстве, непрофессиональных», - добавил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.