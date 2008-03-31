Лавров рассказал, какой Россия хочет видеть Украину

Основная причина газовых споров между Украиной и Россией заложена во внутренних разногласиях в Украине. Такое мнение высказал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей ЛАВРОВ в интервью газете «Известия».

С.ЛАВРОВ подчеркнул, что у России есть искреннее желание сотрудничать самым активным образом с Украиной. «У нас интенсивнейшие политический диалог и экономическое сотрудничество. Тысячи предприятий работают в кооперации, в том числе в высокотехнологичных сферах, в авиации, в космосе. Сюда необходимо добавить еще человеческие, культурные, исторические связи. Менталитет во многом похожий. Хотя, конечно, есть и нюансы. Возникают и разногласия», - отметил министр. С.ЛАВРОВ привел пример по газовым переговорам. «Если объективно разобраться, то его основная причина - во внутренних разногласиях на Украине. По-моему, на этот раз уже и Европа все поняла правильно. Выходит, что действительно назрела необходимость выполнять принятую на саммите "восьмерки" в Санкт-Петербурге декларацию по энергобезопасности. Энергобезопасность должна включать в себя гарантии ответственного поведения во всех компонентах цепочки: экспортер - транзитная сторона обязательно - и импортер», - подчеркнул он.

По словам министра, целый ряд действий Киева как внутри страны, так и на международной арене вызывает вопросы у российской стороны. «Это прежде всего попытка втянуть Украину в НАТО вопреки мнению подавляющего большинства населения. Нас также тревожит курс на переиначивание истории, вытеснение русского языка. Кстати, и венгерское меньшинство на Украине сильно озабочено», - отметил С.ЛАВРОВ.

Он подчеркнул, что Украина постоянно обвиняет Россию в том, что она якобы закрывает глаза на трагедию украинского народа и пытаемся оправдать преступления сталинского режима. «От голода умирали миллионы людей - украинцев, казахов, русских. Есть архивные материалы, которые доказывают: "голодомор" не был этнически направленной акцией. Главная причина была экономическая: советскому правительству нужны были деньги для индустриализации, и все зерно шло на экспорт. Цели достигались ценой жизни погибших от голода людей. Российская и международно-правовая оценка тех событий уже дана - мы приняли совместные документы на Генассамблее ООН, в ЮНЕСКО. Однако в Киеве продолжают настаивать: "голодомор - это геноцид украинского народа". Я просто не могу этого понять», - отметил он.

«Наверное, кто-то хочет подогревать националистические настроения, не очень заботясь ни об отношениях с соседями, ни о внутренних проблемах Украины», - не исключил министр.

По его словам, Россия хочет видеть Украину стабильной, единой, не раздираемой искусственно создаваемыми проблемами.