Новым главой Ощадбанка станет заместитель Богатырёвой?

Бывший член наблюдательного совета открытого акционерного общества «Государственный ощадный банк Украины» Александр МОРОЗОВ не исключает связи между своим увольнением и желанием Секретариата Президента уволить председателя правления Ощадбанка Анатолия ГУЛЕЯ.

В интервью газете «Дело» А.МОРОЗОВ высказал мнение, что, скорее всего, будет «формироваться более агрессивная позиция по отношению к руководству Ощадбанка, и на заседании набсовета 4 апреля будет рассмотрен вопрос об увольнении председателя правления банка А.ГУЛЕЯ. По крайней мере, представителями Секретариата такой вопрос будет подниматься».

А.МОРОЗОВ рассказал, что незадолго до увольнения, он получил письмо из Секретариата Президента, в котором предлагалось дополнить повестку ближайшего заседания Наблюдательного совета новыми пунктами, в том числе и пунктом о кадровых вопросах. «Его внесли безо всяких предварительных обсуждений и предложили мне под этой бумагой подписаться. Я попросил, чтобы мне объяснили, в чем заключается эта идея, а еще лучше, чтобы мы собрались и обсудили. В ответ появился указ президента. Ну что ж, это его право», - подчеркнул А.МОРОЗОВ.

Он опроверг мнение, что причина его увольнения заключалась в том, что он стал более лоялен к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО. «Я никогда не был ярым сторонником Ю.ТИМОШЕНКО, это всем известно. В этом заподозрить меня очень сложно, ведь я единственный, кто из фракции в 100 человек голосовал против ее премьерства. Юлия Владимировна такие вещи не забывает. Точно так же нельзя назвать моими друзьями и братьев КЛЮЕВЫХ, которые пролоббировали назначение А.ГУЛЕЯ на пост главы Ощадбанка», - подчеркнул А.МОРОЗОВ.

Отвечая на вопрос, есть ли сейчас реальные причины для смены правления Ощадбанка, А.МОРОЗОВ сказал, что на данный момент серьезных претензий к работе А.ГУЛЕЯ нет. «Хотя, если это все рассматривать через политическую призму, против чего я всегда выступал, то тогда весь этот сценарий годится», - отметил он, добавив – «Но банк — это не то место, где должны разыгрываться политические баталии. Именно такая позиция теперь не устраивает Секретариат Президента. Раньше она не устраивала братьев КЛЮЕВЫХ, еще раньше — Ю.ТИМОШЕНКО».

А.МОРОЗОВ сообщил, что новым главой Ощадбанка скорее всего станет Андрей ПЫШНЫЙ(заместитель секретаря СНБО, экс-заместитель председателя Ощадбанка - УНИАН). «Он открыто заявляет о том, что является претендентом на эту должность, он этим процессом очень увлечен», - отметил А.МОРОЗОВ.

Как сообщалось, 27 марта Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО изменил состав наблюдательного совета открытого акционерного общества «Государственный ощадный банк Украины».

В частности, В.ЮЩЕНКО назначил членами наблюдательного совета открытого акционерного общества «Государственный ощадный банк Украины заместителя главы Секретариата Президента Украины Андрея ГОНЧАРУКА, заместителя главы Секретариата Президента Украины - уполномоченного Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины Игоря ПУКШИНА.

Указом также прекращены полномочия членов наблюдательного совета А.МОРОЗОВА и О.РЫБАЧУКА.