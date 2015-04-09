Видео выступления Олега Сенцова о "конце эпохи кровавого карлика"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, сам Сенцов во время слушаний заявил, что не боится срока в 20 лет заключения, которым ему угрожают в ФСБ, поскольку "эпоха правления кровавого карлика" в России закончится раньше.

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Справка УНИАН. Украинского режиссера Сенцова, а также активистов Александра Кольченко, Алексея Чирния и Геннадия Афанасьева в мае 2014 года задержали в оккупированном Россией Крыму сотрудники ФСБ. Им инкриминируют подготовку терактов.

26 декабря Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил до 11 апреля 2015 года срок содержания Сенцова под стражей.

В декабре в Генпрокуратуре РФ заявили, что Сенцов и Кольченко являются гражданами России, поскольку после аннексии полуострова они не высказывали желание сохранить другое гражданство.

Сам Сенцов неоднократно заявлял, что является гражданином Украины.

9 февраля 2015 года Московский городской суд отклонил апелляцию защиты и оставил без изменений решение суда первой инстанции о продлении срока ареста Сенцова до 11 апреля.