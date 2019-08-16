Меру пресечения Грымчаку будут избирать, вероятно, в Чернигове - адвокат

Накануне Грымчаку вручили подозрение, а сегодня будет вручено ходатайство об избрании меры пресечения.

Меру пресечения заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку будет избирать, скорее всего, суд в Чернигове.

Об этом сообщила корреспонденту УНИАН адвокат Татьяна Матяш.

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Она отметила, что после того, как ходатайство будет вручено, «мы увидим, какой именно суд будет рассматривать. Предварительно мне следователь сказал, что будет, возможно, черниговский суд, но не точно. Когда будет избрание меры пресечения, я вам сказать не могу, так как это очень долгая процедура. Надо отвезти ходатайство, подать, отвезти их туда (следователя, прокурора, Грымчака - УНИАН). Возможно, это будет сегодня вечером или даже завтра», - сказала Матяш.

По словам адвоката, вчера вечером Грымчаку вручили подозрение по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины.

Также Матяш добавила, что сейчас Грымчак находится в изоляторе временного содержания на Косогорном переулке в Киеве.

Как сообщал УНИАН 14 августа правоохранители задержали Грымчака и его помощника при получении взятки.

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"Задержанные требовали взятку в сумме 1,1 млн долларов США от предпринимателя за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства. При получении части средств в размере 480 тыс. долл. они были задержаны "на горячем", - сообщили в СБУ.

15 августа Грымчаку и его помощнику було сообщено о подозрении. В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили: "15 августа сообщено о подозрении задержанным накануне замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, а также его "помощнику". Правовая квалификация действий указанных лиц - ч. 4 ст. 190 УК Украины. По данным следствия, эти лица путем обмана завладели чужим имуществом - денежными средствами - в особо крупном размере. Их разоблачили и задержали сразу после получения части неправомерной выгоды 14 августа, которая была изъята во время проведенных обысков".

Согласно ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой), данное правонарушение наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.