Порошенко с Коморовским нашли общий язык в вопросе санкций против России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с президентом Республики Польша Брониславом Коморовским сегодня в Киеве.

"Украина и Польша имеют общую позицию относительно необходимости дальнейшего продолжения санкций", - сказал глава Украинского государства.

Он подчеркнул, что отменять санкции можно лишь в том случае, если "будут убраны условия для их введения".

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Порошенко подчеркнул, что с территории Украины должны быть выведены иностранные войска, техника, проведены честные, признанные всем миром выборы, и должен быть освобожден Крым.

Также, по словам Порошенко, Украина рассчитывает на увеличение польского присутствия в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Он поблагодарил президента Коморовского и Польшу за поддержку европейских устремлений Украины.