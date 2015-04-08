Порошенко с Коморовским нашли общий язык в вопросе санкций против России
Украина и Польша имеют общую позицию о необходимости продления санкций против России.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с президентом Республики Польша Брониславом Коморовским сегодня в Киеве.
"Украина и Польша имеют общую позицию относительно необходимости дальнейшего продолжения санкций", - сказал глава Украинского государства.
Он подчеркнул, что отменять санкции можно лишь в том случае, если "будут убраны условия для их введения".
Читайте такжеВ Брюсселе настаивают, что все страны ЕС единодушны в вопросе санкций против России
Порошенко подчеркнул, что с территории Украины должны быть выведены иностранные войска, техника, проведены честные, признанные всем миром выборы, и должен быть освобожден Крым.
Также, по словам Порошенко, Украина рассчитывает на увеличение польского присутствия в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Он поблагодарил президента Коморовского и Польшу за поддержку европейских устремлений Украины.