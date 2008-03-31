Тарасюк не исключает выхода из НУ-НС в случае «неадекватности»

Лидер Народного Руха Украины Борис Тарасюк не исключает, что его политическая сила может выйти из блоку "НУ-НС", если партнеры по блоку не будут учитывать интересы Народного Руха, хотя пока об этом речь не идет.

"Теоретически это возможно (выход "НРУ из "НУ-НС"). Практически – пока что мы демонстрируем последовательность в своих решениях. Как одни из инициаторов создания блока "Наша Украина" мы хотим сохранения единства демократических сил", - сказал он в интервью газете "Дело".

"Но, если поведение наших партнеров будет неадекватным и не будет учитывать интересы Народного Руха, я не исключаю, что формат блока может существенно измениться", - заявил Тарасюк.

Говоря о "степени автономности" во фракции "НУ-НС", лидер НРУ, народный депутат сказал, что "естественно, мы стараемся, если это вопросы принципиальные, принимать обязательные для всех членов фракции решения".

"Но вместе с тем есть отдельные решения, которые вызывают у "руховцев" серьезные сомнения, и тогда вся фракция ищет приемлемые выходы. Например, только желание следовать дисциплине коалиции демократических сил удержало нас от отличающегося от всей фракции голосования относительно некоторых кандидатур в правительстве. Это не означает, что мы голосовали за этих кандидатов, мы просто не хотели разрушать единство коалиции", - отметил он.

При этом Тарасюк отказался назвать эти кандидатуры.

Украинская правда