Саакашвили предостерег НАТО от «огромной ошибки»

Непринятие Грузии и Украины в НАТО успокоит Россию и в то же время даст ей право накладывать вето на членство в Альянсе. Такое мнение высказал в интервью газете The Financial Times президент Грузии Михаил Саакашвили. «Успокоение рассматривается ими как сигнал того, что он могут действовать жестче, и они станут более настойчивыми и дерзкими, - отметил Саакашвили, указывая на российские власти. – Неважно, что думают европейцы, это фактически дает им право прямого вето, так они это воспринимают». По словам Саакашвили, непринятие в Альянс Грузии и Украины станет «огромной ошибкой». Говоря о возможном сотрудничестве с НАТО, Саакашвили подчеркнул, что Грузия намерена увеличить военное присутствие в Ираке и Афганистане.

Газета.ру