Адвокат Порошенко заявил, что допросы экс-президента инспирированы из России

Экс-президента допрашивали по делам телеканала «Прямой» и «Кузницы на Рыбальском», а также сообщили, что он является свидетелем еще по одному уголовному производству.

Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко убежден, что допросы его подзащитного в Государственном бюро расследований инспирированы из России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам адвокат Игорь Головань после завершения сегодняшнего допроса Порошенко в ГБР.

По его убеждению, основной целью сегодняшнего допроса, как и предыдущего, было устроить «шоу» у здания ГБР, и что цель этих допросов - оказать давление на Порошенко как политика, а заказчиком всего этого является Россия.

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«Основная цель допроса - организация шоу (митинг противников Порошенко - УНИАН). И поэтому вообще не важно, по какому делу его допрашивали, потому что необходимости в таких допросах нет. А звонки делаются исключительно для того, чтобы организовывать подобные шоу. Единственная задача этих производств осуществлять давление на Порошенко и его политическую силу. Мы уверены, что это все инспирируется государством-агрессором. И, к сожалению, мы вернулись в то состояние, когда правоохранительные органы находились под внешним контролем», - сказал Головань.

«Я не знаю точной цепочки, но первое производство было по кораблям в Керченском проливе. Это первое, что они начали. И мы видим, что в этом заявлении сейчас в ГБР тишина. Нас дергают по «Кузнице», нас дергают по «Прямому». Но это - не более, чем маскировка основного задания, которое сейчас осуществляется в ущерб морякам. Ведь именно это заявление (заявление о преступлении Порошенко, направленное в ГБР - УНИАН) о моряках было процитировано постоянным представителем России в Совбезе ООН», - отметил адвокат Порошенко.

Он добавил, что обратился к следователю с просьбой разрешить предать огласке информацию, о чем именно спрашивают Порошенко на допросах, однако получил официальный отказ: «Они стесняются своих вопросов, а все уголовные производства возбуждены вообще без события преступления».

Также, по его словам, сегодня Порошенко допрашивали по делу купли-продажи телеканала «Прямой», в частности об уклонении от уплаты налогов.

Адвокат подчеркнул, что Порошенко сегодня сообщили, что он является свидетелем еще по одному производству: «Петр Порошенко является свидетелем в двух производствах. И сегодня нам сказали еще, по-моему, об одном».

Как сообщал УНИАН, Порошенко вызвали 12 августа на 9:30 на допрос в ГБР в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов и дальнейшей легализации доходов во время купли-продажи ООО "Телеканал "Прямой".

Возле здания ГБР собрались как сторонники, так и противники Порошенко. После того, как экс-президент вышел на улицу, его сторонники и оппоненты подняли шум и толкотню. Кто-то бросил несколько куриных яиц в сторону Порошенко, однако не попал.

Экс-президент в плотном окружении спецназовцев направился к своему автомобилю и уехал.