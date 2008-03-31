В Украину прибывает Джордж Буш

Президент США Джордж Буш прилетает в Украину. Сегодня вечером самолет приземлится в аэропорту "Борисполь".

Лидеры Украины и Соединенных Штатов обсудят план действий между нашими странами на ближайшие два года и подпишут соответствующие базовые документы. Это должно зажечь «зеленый свет» на пути создания зоны свободной торговли между государствами.

Обсудят и присоединение Украины к плану действий по членству в Североатлантическом альянсе. Этот вопрос рассмотрят на саммите НАТО в Бухаресте 2-4 апреля. В связи с этим визит президента США накануне этого события в мире уже назвали знаковым, отмечает ICTV.

Американский лидер поддерживает украинскую заявку и обещает убеждать и европейских лидеров. Во время визита Джордж Буш также встретится с лидером украинской оппозиции, а также выступит в одной из киевских школ.