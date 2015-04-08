Депутат от Блока Порошенко задекларировал 30 квартир и домов

Об этом говорится в его декларации,пишет Украинская правда.

Согласно информации, в прошлом году депутат получил 174 505 гривен зарплаты. 421 053 гривен от его общих доходов составляют дивиденды и проценты, 108 500 - доход от отчуждения недвижимого и движимого имущества и 443 874 - доход от передачи в аренду имущества.

Семья Дубневича (жена и сын) в 2014 году заработала 15 402 729 гривен, 1 721 050 гривен из которых - это наследство.

Согласно декларации, семья Дубневича получила 257 928 гривен из источников в Латвийской Республике.

Депутат также владеет 9 земельными участками, которые имеют площадь 154011,3 кв м; 9187 кв м; 32289 кв м, 8742 кв м, 2600 кв м, 611 кв м, 686 кв м, 451 кв м и 78595 кв м.

Кроме того, в собственности депутата от Блока Порошенко есть восемь жилых домов, три квартиры, садовый дом, гараж и другое недвижимое имущество.

Семья политика владеет 7 земельными участками и двумя домами, имеет 15 квартир, 4 гаража и другое недвижимое имущество.

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Автомобили в декларации депутата не указаны.

На банковских счетах в Украине Дубневич имеет 199854 гривен, номинальная стоимость его ценных бумаг составляет 1778379 гривен.

Размер взносов депутата в уставный капитал общества, предприятия, организации составляет 870 986 гривен, из них 844 243 - за рубежом.

Семья депутата на счетах в банках имеет 2 200 609 гривен, размер взносов в уставный капитал общества, предприятия, организации составляет 524 760 гривен.