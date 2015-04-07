Минобороны: ЗРК «Бук» производят исключительно на территории России



Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Минобороны Украины.

«В ответ на заявление российских СМИ сообщаем, что предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины ЗРК «Бук» любых модификаций никогда не производились. Серийное производство средств комплекса как боевых, так и технических осуществлялось и продолжает осуществляться исключительно на территории Российской Федерации », - говорится в заявлении.

Напоминается, что разработка указанного зенитно-ракетного комплекса была начата 13 января 1972. Главным исполнителем был определен «Научно-исследовательский институт приборостроения им. Тихомирова», который расположен в г. Жуковский Московской области, Российской Федерации.

В 1980 году ЗРК «Бук» был принят на вооружение войск противовоздушной обороны Сухопутных войск Советской армии.

Серийное производство всех боевых и технических средств комплекса осуществлялось и продолжает осуществляться исключительно на территории Российской Федерации, а именно:

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серийное производство командного пункта ПБУ 9С470, станции обнаружения и целеуказания СОЦ 9С18, самоходной огневой установки СОУ 9А310 и их дальнейших модификаций осуществляется на «ОАО «Ульяновский механический завод» в г. Ульяновск, Россия;

серийное производство пуско-зарядной установки ПЗУ 9А39 и ее дальнейших модификаций осуществляется на «ОАО «Машиностроительный завод им. М.И.Калинина» в г. Екатеринбург, Российская Федерация;

серийное производство зенитной управляемой ракеты ЗУР 9М38 и ее дальнейших модификаций осуществляется на «ОАО «Долгопрудненский машиностроительный завод» в г. Долгопрудный, Российская Федерация.

*** Сегодня сайт «Крим.Реалии» сообщил, что российские медиа искажают информацию об одном из видеодоказательств передвижения зенитной установки Бук на Донбассе 17-18 июля.

В одном из сюжетов российского телеканала «НТВ» заявили, что тягач - вместе с установкой ЗРК «Бук» - был снят на видео в городе Красноармейске, который находится под контролем Вооруженных сил Украины. Однако, это видео было снято в Луганске.

Также в сюжете отметили, что один из офицеров якобы заявил, что снятая на видео модификация комплекса «Бук» была разработана, выпускалась до сих пор выпускается только в Украине, в Запорожье.