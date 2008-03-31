Буш обещает сделать все, чтобы Украина присоединилась к ПДЧ

Президент США Джордж БУШ считает позитивным стремление Украины присоединиться к НАТО.

Об этом он заявил сегодня во время эфира на телеканале «Интер».

«Я считаю, что Украина и ее желание присоединиться к НАТО – это хорошо для Украины и это хорошо для НАТО», – сказал Дж.БУШ.

Президент США заверил, что много работает над тем, чтобы убедить Германию и Францию принять решение о присоединении Украины к ПДЧ в НАТО. «Очень важно, чтобы после Бухареста, где будет приниматься решение, было четко очерчено будущее Украины и Грузии», - сказал президент США

Дж. БУШ напомнил, что в этом вопросе четко выразил свои намерения и работает над их воплощением в жизнь.

Президент США также отметил, что присоединение Украины к ПДЧ в НАТО не будет обозначать членства нашей страны в Альянсе. «Это лишь право приобщиться к процессу подачи заявки на членство. И если украинский народ в конце этого процесса скажет «нет», то это право народа», - подытожил Дж.БУШ.