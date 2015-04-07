Порошенко о Немцове: Миру не хватает оптимизма и стремления к правде Бориса

Соответствующую запись он сделал в своем Twitter.

"40 дней с нами нет Бориса Немцова. Миру не хватает оптимизма, мужества и стремления к правде Бориса. Вечная память!" – отметил он.

40 днів з нами немає Бориса Нємцова. Світу не вистачає оптимізму, мужності та волі до правди Бориса. Вічна пам'ять! pic.twitter.com/mtjHXakXXK — Петро Порошенко (@poroshenko) 7 Квітень 2015

Как сообщал УНИАН, Немцова застрелили поздно вечером 27 февраля в центре Москвы.

Читайте такжеВ Москве "минутой НЕмолчания" почтили память Немцова (фото, видео)

7 марта директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников заявил о задержании двух подозреваемых по делу об убийстве Бориса Немцова - Анзора Кубашева и Заура Дадаева.

8 марта во время заседания суда федеральный новостной ресурс РИА Новости сообщил, что Дадаев признал причастность к убийству.

Позже, 10 марта, Дадаев заявил правозащитникам, что дал признательные показания, чтобы спасти себя и своего подчиненного Руслана Юсупова, который был вместе с ним при задержании.

"В момент задержания я был с товарищем, с моим бывшим подчиненным Русланом Юсуповым. И они сказали, что если я признаюсь, то его отпустят. Я согласился. Думал, его спасу, и меня до Москвы довезут живого. А то бы случилось со мной тоже, что с Шавановым",— заявил Дадаев.

Бислан Шаванов, по официальной версии, подорвался на гранате при задержании.