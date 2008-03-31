Буш посоветовал Украине избавляться от российской зависимости

Президент США Джордж Буш советует Украине диверсифицировать поставки энергоносителей и их виды.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Интер", показанном в воскресенье вечером, отвечая на вопрос о необходимых шагах Украины в энергетической сфере.

По словам Буша, во-первых, надо "убедиться в том, что контракты на поставки энергоносителей являются прозрачными, что все понимают связь между поставщиком и посредником".

"Во-вторых, важной является диверсификация поставок. Никогда не хочется быть зависимыми от одного государства", - подчеркнул он.

Буш также посоветовал попробовать больше использовать разные энергоносители.

"Я знаю, что у вас есть атомная энергетика. Иногда вы получаете материалы для производства атомной энергии из одного источника. Здесь также нужна диверсификация. Другими словами, надо иметь возможность получать топливо из других частей мира", - указал президент США.

Он высказал мнение, что атомная энергия может сделать Украину менее зависимой от углеводорода.

Кроме того, Буш посоветовал интересоваться новыми технологиями, которые вскоре появятся на рынке и позволят Украине "стать менее зависимой от определенных видов топлива".

Украинская правда