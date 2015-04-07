Еще два депутата покинули фракцию Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента первый заместитель председателя ВР Андрей Парубий.

Дубинин избирался в избирательном округе №30 в Днепропетровской области, а Дидыч - в избирательном округе №40 в Днепропетровской области.

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Напомним, сегодня БПП уже покинули два депутата. В частности, первый заместитель председателя Верховной Рады Андрей Парубий объявил о выходе Андрея Денисенко и Виталия Куприя из фракции “Блок Петра Порошенко”.