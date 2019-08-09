"Слуга народа" обнародовала список комитетов ВР, которые предлагает создать в новом созыве

Также в политсиле выступают за то, чтобы в Верховной Раде 9-го созыва действовала Специальная контрольная комиссия по вопросам приватизации.

Партия «Слуга народа» обнародовала список комитетов Верховной Рады, которые предлагает создать в новом созыве парламента.

Перечень 22 комитетов доступен на странице в Facebook руководителя медиа-офиса «Слуги народа» Евгении Кравчук.

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«Итак, Подготовительная депутатская группа начала свою работу. На первом заседании представители партии «Слуга народа» предложили коллегам уменьшить количество комитетов в Верховной Раде Украины 9-го созыва с 27-ми до 22-х», - отметила она.

В обнародованном Кравчук перечне следующие комитеты:

1. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

2. Комитет по вопросам бюджетных отношений

3. Комитет по вопросам экономического развития

4. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики

5. Комитет по вопросам образования, науки и инноваций

6. Комитет по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, деоккупации Крыма, прав человека, национальных меньшинств, межнациональных отношений

7. Комитет по вопросам цифровой трансформации

8. Комитет по вопросам правовой политики

9. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики

10. Комитет по вопросам антикоррупционной политики

11. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности

12. Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг

13. Комитет по вопросам инфраструктуры

14. Комитет по вопросам государственного строительства, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики

15. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки

16. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования

17. Комитет по вопросам экологической политики и природопользования

18. Комитет по вопросам свободы слова

19. Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины

20. Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества

21. Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом

22. Комитет по вопросам социальной политики

Кравчук добавила, что также предлагается, чтобы действовала Специальная контрольная комиссия по вопросам приватизации.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 августа, состоялось заседание Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов.

Во время заседания лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков сказал, что политсила предлагает принять решение об уменьшении количества комитетов до 22 в новой ВР. По его словам, другие партии могут ознакомиться с данной позицией и дать свои выводы до 16 часов 12 августа.

Разумков также сказал, что в "Слуге народа" считают, что распределение руководящих должностей в комитетах Верховной Рады должно происходить по квотному принципу.