В "Слуге народа" еще не вели "глубоких дискуссий" насчет коалиции

Разумков считает, что в коалиции будет минимум 254 народных депутата.

В партии "Слуга народа" еще не вели дискуссий по коалиции.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге после заседания Подготовительной депутатской группы сообщил лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков.

На вопрос, какое количество депутатов ожидается в коалиции, какие это могут быть политические силы и когда планируется подписание коалиционного соглашения, Разумков ответил: "Я думаю, что как минимум в коалиции будет 254 народных депутата".

Он добавил, что сейчас не ведутся "глубокие дискуссии с коллегами" по коалиции, "но мы уверены, что почти все или все депутаты... должны работать на благо этого государства".