Экс-руководителя Госфининспекции используют для развала коалиции и дестабилизации в стране – эксперт

Блокирование парламентской трибуны отдельными депутатами, требующими создания комиссии для расследования обвинений в адрес правительства со стороны экс-руководителя Государственной финансовой инспекции Николая Гордиенко, – это второй этап кампании по дискредитации Кабинета министров, целью которой является отставка премьера и дестабилизация ситуации в стране.

Об этом заявил директор Института социально-политического проектирования «Диалог» Андрей Миселюк во вторник, 7 апреля.

По его словам, первым актом данной кампании стала работа аналогичной комиссии депутата Сергея Каплина и освещение ее деятельности рядом СМИ, в том числе пророссийских.

Эксперт отметил, что такие действия направлены не только на отставку Премьер-министра, но и развал парламентской коалиции.

«Опыт 2005 года свидетельствует, что подобные скандалы очень эффективно разваливают коалиции демократических сил. Именно таким образом была развалена коалиция между «Нашей Украиной» и БЮТ», - напомнил Андрей Миселюк.

В сложившихся обстоятельствах он назвал не совсем понятной позицию Президента, который никак не комментирует данную ситуацию.

«Непонятно, почему партнер Арсения Яценюка по коалиции, Президент Петр Порошенко, и президентский блок в парламенте не озвучивают свою позицию по этому поводу и не предпринимают никаких мер, чтобы противодействовать скандалу», - заявил политолог.

Андрей Миселюк также отметил, что еще одной целью блокирования парламентской трибуны может быть недопущение принятия во втором чтении закона о рынке газа.

«Документ способствует созданию цивилизованного рынка газа, а также соответствует требованиям Третьего энергопакета ЕС, предусматривающего разделение добычи, транспортировки и поставок газа», - подчеркнул эксперт.

По его словам, именно этот пункт ударил по позициям мощного газового лобби в Украине.

«Группу Фирташа-Левочкина не устраивает перспектива распрощаться с большим количеством облгазов, которые она контролирует, а это порядка 70%. Конечно, они подхватили обвинения в адрес правительства и начали раскручивать коррупционный скандал в подконтрольных СМИ, в частности, на канале «Интер», - отметил Миселюк.