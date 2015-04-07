Понижая давление

Украина давно имеет статус государства с одними из самых сложных условий ведения бизнеса и запутанным налогообложением. И хотя действующее правительство гордо рапортует о том, что в авторитетном рейтинге Doing Business в 2015 году Украина поднялась со 112 на 96 место, работы у властей по борьбе с бюрократией еще непочатый край.

Впрочем, есть надежда на то, что в ближайшее время деловой климат в Украине действительно начнет улучшаться, поскольку реформирование бизнес-среды является одним из требований МВФ. К тому же, власти уже делают первые в этом направлении шаги. Один из них – закон №191-VIII, вступивший в силу 7 апреля.

На самом деле, украинский парламент всерьез коснулся вопроса упрощения ведения бизнеса еще год назад, 9 апреля. Именно тогда был принят законопроект №2436а, который предусматривал ликвидацию 113 разрешительных документов и процедур в сфере хозяйственной деятельности.

В феврале 2015 года Верховная Рада вновь вернулась к дерегуляции, приняв законопроект №1580, а уже в начале апреля закон вышел из администрации президента с подписью главы государства (закон №191-VIII).

Главная задача этого документа – привести законодательство в отдельных сферах хоздеятельности в соответствие с правовым климатом Европейского союза, упростить регистрационные процедуры, уменьшить их количество.

Прежде всего, закон предусматривает ликвидацию разрешительных центров и предоставление админуслуг по выдаче документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности через специальные центры. Фактически, речь о создании так называемого «единого окна», о котором власти говорят уже не первый год.

Однако, еще более важное изменение – сокращение всевозможных бюрократических процедур, которые давят на бизнес. В целом, отменяется почти полсотни лицензий, разрешений в промышленности, пищепроме, сельском хозяйстве, предпринимательской сфере, медицине, строительстве, туризме...

Помимо этого, закон отменяет административную ответственность за использование земельных участков сельхозназначения для ведения производства без проектов землеустройства. Плюс ко всему, переоборудование и перепланировка жилых домов и помещений частного жилого фонда без вмешательства в несущие конструкции и инженерные системы не будут нуждаться в получении разрешительных документов.

Несмотря на внушительный перечень изменений, нужно отдавать себе отчет в том, что все то, что хорошо выглядит на бумаге, далеко не всегда работает на практике. Например, толку от того, что в апреле 2014 года депутаты отменили еще больший перечень разрешений и согласований (как уже было сказано, 113)? В условиях общей забюрократизированности государственной «машины», бизнес практически не ощутил послаблений. И есть подозрение, что также произойдет и в этот раз.

Да, формально требование получать ту или иную бумагу будет отсутствовать, но это даст поводы для коррупционных проявлений со стороны чиновников и затягивание прочих процедур, связанных с оформлением тех или иных документов. Подтверждение тому – все тот же рейтинг Doing Business, который на сегодня уже учитывает изменения по дерегуляции, произошедшие в 2014 году. Причем, изменения фактические, а не задекларированные. Увы, они почти неощутимы.

Так, по легкости регистрации предприятий наша страна находится на 76 месте (в 2014 году, к слову, это было 69 место), по регистрации собственности – на 59 месте (здесь мы немного улучшили свои позиции), по получению разрешений на строительство – на 70 месте (до этого было 68 место), по международной торговле – на 154 месте, по налогообложению – на 108 месте (в данном случае тоже есть прогресс, до этого было 157 место).

Вместе с тем, очень многие вопросы, связанные с комфортом для предпринимателей, а также средних и крупных предприятий, остаются в подвешенном состоянии. Начиная от внедрения электронного документооборота и налоговой отчетности во всех сферах бизнеса, и заканчивая «цифровым» правительством и полноценным внедрением принципа «единого» окна.

Кроме того, кажущаяся на первый взгляд позитивом массовая отмена разрешений и лицензий далеко не всегда таковой является. Особенно если речь идет о перевозке опасных веществ, о контроле качества пищевой продукции, о поставке, производстве и продаже медицинских препаратов и подобных им веществ. В данном случае, напротив, со стороны государства должен быть более пристальный контроль с целью не допустить контрабанду и засилье конфиската.

Впрочем, до конца года властям предстоит провести еще немало реформ. В том числе, касающихся налогообложения и администрирования бизнеса. Главное, чтобы эти реформы проводились не для «галочки», а с учетом реальных запросов со стороны бизнес-сообщества.

Наталья Ульянова, директор Департамента международного налогового планирования ЮФ «ICF Legal Service»