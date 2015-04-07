Гройсман ушел говорить с лидерами фракций, заседание ведет Парубий

Заседание продолжает вести первый заместитель председателя парламента Андрей Парубий.

Как передает корреспондент УНИАН, две фракции, но не было озвучено, какие именно, обратились с заявлением об объявление перерыва в работе ВР для проведения консультаций.

Читайте такжеДепутаты обещают блокировать трибуну до создания ВСК относительно коррупции в правительствеВ ответ Гройсман заявил, что готов консультироваться с лидерами фракций, но заседание парламента продолжит вести Парубий. Те депутаты, которые блокируют трибуну, скандируют: “Перерыв!”.

Сейчас ВР обсуждает законопроект о внесении изменений к Семейного кодекса Украины - о защите в судебном порядке семейных прав и интересов.