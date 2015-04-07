Гройсман ушел говорить с лидерами фракций, заседание ведет Парубий
10:58, 07 апреля 2015Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман ушел из сессионного зала проводить беседу с лидерами фракций.
Заседание ведет Парубий / Фото УНИАН
Заседание продолжает вести первый заместитель председателя парламента Андрей Парубий.
Как передает корреспондент УНИАН, две фракции, но не было озвучено, какие именно, обратились с заявлением об объявление перерыва в работе ВР для проведения консультаций.
Читайте такжеДепутаты обещают блокировать трибуну до создания ВСК относительно коррупции в правительствеВ ответ Гройсман заявил, что готов консультироваться с лидерами фракций, но заседание парламента продолжит вести Парубий. Те депутаты, которые блокируют трибуну, скандируют: “Перерыв!”.
Сейчас ВР обсуждает законопроект о внесении изменений к Семейного кодекса Украины - о защите в судебном порядке семейных прав и интересов.
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