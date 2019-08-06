Когда заработает новая Рада: у Зеленского назвали возможную дату

На первом заседании парламента, по словам Андрея Геруса, будут также озвучены первые назначения в новом правительстве.

Представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус заявил, что первое заседание новоизбранного парламента должно состояться в первых числах сентября.

Об этом политик сообщил на брифинге по сохранению энергетической безопасности Украины, передают "Вести".

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Отвечая на вопрос о новых назначениях в правительстве Герус заявил, что некоторые из них будут озвучены на первом заседании Верховной Рады, которое, вероятнее всего, состоится уже 3 сентября.

В то же время он не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что ему уже подготовили место в новом Кабмине, заявив, что всю информацию мы узнаем ближе к первому сессионному заседанию парламента.

Как сообщал УНИАН, 3 августа Центральная избирательная комиссия установила официальные результаты выборов в Раду в общегосударственном округе. Поздно вечером 5 августа ЦИК установила результаты выборов в 198 из 199 одномандатных избирательных округов.