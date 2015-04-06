Кабмин хочет добиться от Рады голосования за реформу МВД уже на этой неделе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Между тем он признал, что в настоящее время эти законопроекты еще не зарегистрированы в Верховной Раде Украины. В то же время отметил, что только сегодня они были рассмотрены правительством.

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По словам Кириленко, речь идет о законопроектах об органах внутренних дел, о национальной полиции, о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно дорожного движения, о сервисных услугах и сервисных центрах МВД и об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс относительно усовершенствования применения залога.

Кириленко выразил надежду, что парламент сможет уже на этой неделе начать рассмотрение данных законопроектов.