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Украина и США будут обмениваться опытом в поиске пленных и пропавших без вести

09:56, 06 августа 2019
Политика
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Украина и США будут обмениваться опытом в вопросах поиска пропавших без вести и пленных военных / фото УНИАН

Как сообщает в Facebook Посольство Украины в США, в посольстве состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между Министерством обороны Украины и Агентством по вопросам поиска военнопленных и пропавших без вести Министерства обороны США.

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Церемония состоялась при участии украинского посла Валерия Чалого и директора Агентства Келли МакКига.

Меморандум является результатом двухлетней работы Посольства Украины в США совместно с американскими партнерами по подготовке необходимой нормативно-правовой базы, которая разрешает поиск на территории Украины и возвращение в США останков погибших и пропавших без вести во время Второй мировой войны американских военнослужащих.

Сейчас это уже третий Меморандум о взаимопонимании, заключенный между центральными органами исполнительной власти Украины и Минобороны США по данному вопросу. Предыдущие меморандумы в этой сфере были заключении Службой безопасности Украины и Министерством по делам ветеранов Украины.

Кроме того, Меморандум предусматривает обмен опытом с американской стороной об особенностях поиска военнослужащих Вооруженных сил Украины и других силовых структур, пропавших без вести или попавших в плен во время вооруженной агрессии России против Украины.

Как сообщал УНИАН, по данным Минобороны, по состоянию на май 2019 года, пропавшим без вести на Донбассе считался 71 украинский военнослужащий.

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Теги: #пропавшие безвести#украинские пленные#Украина и США