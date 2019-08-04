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Климкин: через несколько лет половина украинцев может оказаться за границей (видео)

14:12, 04 августа 2019
Политика
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Климкин предупредил о масштабах миграции населения из Украины / Иллюстрация REUTERS

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Такое заявление министр сделал в ходе встречи с ветеранами войне на востоке Украины.

«Раньше у нас была родина и диаспора... То, что происходит сейчас, когда миллионы украинцев постоянно или временно за границей – я считаю, что через несколько лет (опять-таки, хотите – обвиняйте меня) примерно будет так. Половина украинцев будет здесь, и половина украинцев будет за границей», – указал Климкин.

По его словам, сейчас за границей живет примерно 20 млн украинцев.

Министр считает, что в мире должно сформироваться «глобальное украинство».

(Соответствующий отрывок выступления - 39 минута встречи).

Ранее сообщалось, что в Германии ужесточат правила депортации и лишения гражданства.

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Теги: #Климкин#миграция