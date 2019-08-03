Зеленский: встреча с Трампом в Вашингтоне запланирована на сентябрь

В июле временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор заявлял, что дата визита Зеленского еще не определена.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча с американским лидером Дональдом Трампом запланирована на сентябрь в Вашингтоне.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, об этом Зеленский сообщил журналистам в Трускавце.

Читайте такжеЗеленский уверяет, что никогда не прибегал к услугам американских лоббистов

«Должна быть встреча с президентом Трампом в сентябре, в Вашингтоне», - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, 14 июня в Посольстве Украины в США сообщили, что Трамп пригласил Зеленского осуществить визит в Вашингтон, однако дата визита не была определена.

9 июля тогдашний посол Украины в США Валерий Чалый заявлял, что указанный визит будет подготовлен в августе-сентябре.

24 июля временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор сообщил в комментарии УНИАН, что дата визита Зеленского до Вашингтона еще не определена.