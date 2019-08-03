Зеленский уверяет, что никогда не прибегал к услугам американских лоббистов
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что никогда не пользовался услугами американских лоббистов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в Трускавце.
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"Я никогда никем не пользовался, мне не нужно лобби. Вы знаете прекрасно, какое доверие ко мне у людей", – сказал президент.
"Я еще раз вам говорю – я никогда не встречался ни с одним лоббистом, ни с одним посредником, и никого об этом не просил", – подчеркнул глава государства.
"Я этого не делал, мне это не нужно, я никому никакой копейки не платил, этого не может быть", – подчеркнул Зеленский.
Напомним, 1 августа издание "Голос Америки" со ссылкой на отчет одной американской лоббистской компании сообщило, что упомянутая компания в период между 3 и 21 апреля предоставляла Зеленскому услуги в "поднятии имиджа".